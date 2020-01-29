В Киеве не смог приземлиться самолет из Варшавы [ Редактировать ]
Во вторник, 29 января, в международном аэропорту "Жуляны" самолет Embraer E175STD авиакомпании LOT из Варшавы не смог приземлиться. Информация о рейсе LO 749 указана на трекинг-сервисе Flight Radar 24.
Самолет не смог приземлиться из-за сильного тумана в столице. Судно сделало несколько кругов над Киевом, развернулось и улетело обратно в Варшаву. На сайте аэропорта статус рейса указан как "отменен".
Из-за густого тумана в столице низкая видимость. Но, точно пока не известно, по какой причине самолет не смог приземлиться.
Также отменили рейсы из Запорожья (Мотор Сич) и Минска (Belavia). При этом рейс из Меммингена (Wizz Air) успешно приземлился в 23:54.
Ранее сообщалось, что в Японии экстренно приземлился самолет с чиновниками, а также самолет со школьниками попал в жуткую авиакатастрофу.
Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
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