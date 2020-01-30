Женщина захватила самолет "Симферополь-Москва" [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, на борту самолет, который следовал из Симферополя в Москву произошло чрезвычайное происшествие. Одна из пассажирок захватила судно. Об этом сообщает "Главред".
Как известно, самолет принадлежит компании S7.
Так, одна из женщин на борту угрожает взорвать себя, у нее в заложниках находятся 195 человек.
Сейчас лайнер буксируют на стоянку в аэропорту Домодедово, куда лайнер экстренно приземлился.
Напомним, в этом году это не первое происшествие в воздухе. Так, ранее произошел другой несчастный случай, который стал темой для споров и обсуждений людей по всему миру. 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
А в "Борисполе" родные прощались с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ. А Европейским авиакомпаниям дали разрешение летать над Ираном и Ираком.
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