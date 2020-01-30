В четверг, 30 января, на борту самолет, который следовал из Симферополя в Москву произошло чрезвычайное происшествие. Одна из пассажирок захватила судно. Об этом сообщает "Главред".

Как известно, самолет принадлежит компании S7.

Так, одна из женщин на борту угрожает взорвать себя, у нее в заложниках находятся 195 человек.

Сейчас лайнер буксируют на стоянку в аэропорту Домодедово, куда лайнер экстренно приземлился.

Напомним, в этом году это не первое происшествие в воздухе. Так, ранее произошел другой несчастный случай, который стал темой для споров и обсуждений людей по всему миру. 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

А в "Борисполе" родные прощались с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ. А Европейским авиакомпаниям дали разрешение летать над Ираном и Ираком.