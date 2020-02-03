Смертельный коронавирус: в "Борисполе" госпитализировали двух человек [ Редактировать ]
В Украине по состоянию на понедельник 3 февраля госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Они обратились в больницу за помощью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
1 февраля в аэропорту "Борисполь" двое пассажиров обратились за помощью, поскольку они заподозрили у себя заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Но, по предварительному диагнозу у пациентов ОРВИ.
"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.
Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
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