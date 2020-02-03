В Украине по состоянию на понедельник 3 февраля госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Они обратились в больницу за помощью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

1 февраля в аэропорту "Борисполь" двое пассажиров обратились за помощью, поскольку они заподозрили у себя заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Но, по предварительному диагнозу у пациентов ОРВИ.

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"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.