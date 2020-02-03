Коронавирус в Украине: в Кабмине утвердили план действий [ Редактировать ]
Правительство утвердило План предотвращения заноса и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Разрабатываем также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании", - сообщил Гончарук.
Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения проконтролировать весь процесс и помочь методологически.
Также МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, к другим территориям Китайской Народной Республики.
Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.
Правительство также установил режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации.
Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
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