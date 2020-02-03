Український фільм виграв приз за кращу режисуру на кінофестивалі "Санденс" [ Редактировать ]
Українське кіно теж отримало нагоду для радощів. Документальна стрічка київської режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна ніби апельсин" виграла приз за кращу режисуру на американському кінофестивалі "Санденс".
Стрічка розповідає про родину, яка живе у зоні бойових дій на сході України і знімає документальне кіно про своє життя, намагаючись переосмислити його.
Радісною новиною режисерка поділилася напередодні, на своїй сторінці у "Фейсбук". Фестиваль "Санденс" проводиться від 1978 року. Він був заснований відомим американським актором Робертом Редфордом і насьогодні є найбільшим у США фестивалем незалежного кіно. Стрічка Ірини Цілик стала першою з українських фільмів, що були презентовані у програмі фестивалю.
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