Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ выступили с заявлением [ Редактировать ]
Вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года. Об этом сообщают в Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения.
Известно, что на данный момент количество погибших вследствие заражения смертельным коронавирусомдостигло 426.
20471 заразившихся, 23214 с подозрением на вирус, 648 выздоровели, 576 человек находятся в критическом состоянии.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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