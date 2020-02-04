Вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года. Об этом сообщают в Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения.

Известно, что на данный момент количество погибших вследствие заражения смертельным коронавирусомдостигло 426.

20471 заразившихся, 23214 с подозрением на вирус, 648 выздоровели, 576 человек находятся в критическом состоянии.