BAFTA-2020: Гоакін Фенікс став кращим актором [ Редактировать ]
У Лондоні вручили премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Лідером за кількістю нагород стала історична драма "1917" режисера Сема Мендеса, у неї 7 з 9 можливих статуеток.
Зокрема, за найкращий фільм та найкращу режисуру. Також кілька відзнак виборов "Джокер". За головну роль у ньому Гоакіна Фенікса визнано найкращим актором.
Серед жінок ця нагорода дісталася Рене Зеллвегер за роботу у фільмі "Джуді". Премію BAFTA небезпідставно вважають провісницею "Оскара". Адже вподобання американських кіноакадеміків досить часто збігаються з думкою британських колег.
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