У Лондоні вручили премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв

У Лондоні вручили премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Лідером за кількістю нагород стала історична драма "1917" режисера Сема Мендеса, у неї 7 з 9 можливих статуеток.

Зокрема, за найкращий фільм та найкращу режисуру. Також кілька відзнак виборов "Джокер". За головну роль у ньому Гоакіна Фенікса визнано найкращим актором.

Серед жінок ця нагорода дісталася Рене Зеллвегер за роботу у фільмі "Джуді". Премію BAFTA небезпідставно вважають провісницею "Оскара". Адже вподобання американських кіноакадеміків досить часто збігаються з думкою британських колег.