Українські урядові програми допомоги онкохворим, м'яко кажучи, залишають достатньо місця для діяльності благодійників. Різноманітні акції підтримки хворих на рак відбуваються у нас регулярно. Так, щомісяця у столиці кожен охочий може поділитися своїм волоссям.

Докладніше про акцію та про те, що потрібно знати, аби допомогти онкохворим дітям, розкаже Марічка Мельник.

Деніз прийшла підстригти своє волосся, яке відрощувала не один рік. Каже, що хвилюється, адже не знає чи пасуватиме нова зачіска. Взяти участь в акції вирішила після смерті своєї колеги, яка хворіла на рак легень.

"Эта новость меня поразила. И на следующий же день я записалась на эту акцию чтобы прийти и пожертвовать свои длинные волосы для тех кому нужны парики, для онкобольных", - говорить Деніз, учасниця акції.

Хвилюється і наступна благодійниця. Кароліна дізналась про донорську акцію від своєї мами. Така ідея їй одразу сподобалась.

"Від неї вже пішло таке натхнення, щоб віддати коси. Щоб інші діти могли нормально жити", - говорить Кароліна, учасниця акції.

Створення перуки - дорога справа. На її виготовлення потрібне волосся чотирьох людей. Тому поділитися ним може кожен охочий. Та все ж є і деякі нюанси.

"Волосся може бути пофарбованим, може бути і сивина. Тільки не приймається волосся, яке підходило хімічній обробці, тобто , завивка або вирівнювання. І не приймається волосся, яке обрізане більше п'яти років", - говорить Морі Дубас, перукар.

Поруч облаштували пункт здачі крові. Тут людей значно більше. Станіслав не вперше здає кров, каже - це не тільки допомога, а й користь для власного здоров'я.

"У нас в компании такой флешмоб, и мы уже второй раз идем сдавать кровь, все вместе, командой. Взагалі не боляче, рекомендую", - говорить Станіслав, учасник акції.

Донором крові може стати кожен, у кого вага тіла - від п'ятдесяти кілограмів. Крім цього людина не повинна хворіти на інфекційні захворювання та не мати складних оперативних втручань.

"В Києві та й по всій Україні є дифіцит крові. Тому частіше ми збираємо не на конкретну людину, а саме в банк крові. А там вже розподіляється за потребою", - говорить Роман Рожинський, координатор проекту.

На участь в акції зголосилися понад 150 донорів. Наступна ж відбудеться вже у березні. Такий захід влаштовують у перший вівторок кожного місяця.