Во вторник, 4 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за ухудшения погодных условий в Украине службы МВД готовы перекрывать движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

По его словам, ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля, - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб.

Так, Аваков заявил:

Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будет наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.