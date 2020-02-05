Кримчанин Олег Сенцов зараз із візитом у Канаді. Там український режисер і колишній політв'язень Кремля зустрівся з українською діаспорою та прем'єром країни - Джастіном Трюдо.

На згадку Сенцов зробив селфі з головою канадського уряду, яке підписав так: " З одним із найвідданіших та найміцніших союзників України". У свою чергу, Трюдо у своєму Facebook відзначив силу та мужність Сенцова під час перебування у російській колонії.