Кримчанин Олег Сенцов прибув із візитом у Канаду [ Редактировать ]
Кримчанин Олег Сенцов зараз із візитом у Канаді. Там український режисер і колишній політв'язень Кремля зустрівся з українською діаспорою та прем'єром країни - Джастіном Трюдо.
На згадку Сенцов зробив селфі з головою канадського уряду, яке підписав так: " З одним із найвідданіших та найміцніших союзників України". У свою чергу, Трюдо у своєму Facebook відзначив силу та мужність Сенцова під час перебування у російській колонії.
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