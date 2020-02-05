Промова, якої не очікували. Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу та американців. Про що говорив? І про які тези шоковані телекоментатори сказали, що такого в історії ще не було? Дмитро Анопченко послухав виступ президента США.

Команда Дональда Трампа розділилася. Частина пропонувала: мовляв, треба прискорювати події. І прийти на цей виступ четвертого лютого вже із виправданням у кишені. Але тиснути на конгресменів Дональд Трамп не наважився тому і сам до останнього не знав, а як реагуватиме зал, половина з якого голосувала за його імпічмент.

Республіканці - підкреслено підтримували, демократи, хто бойкот оголосив, хто сидів у залі, але з холодним порожнім виразом обличчя. Іще один момент - президент має виступати просто поруч зі спікером Ненсі Пелосі. Людиною, яка ініціювала його імпічмент і з якою глава держави із жовтня не вітається і не розмовляє. Як їм тепер один одному в очі дивитися? Трамп не був би Трампом, якщо пішов би тут на компроміс, про який просило його оточення. Руку Пелосі, простягнуту для привітання, він демонстративно не помітив.

Уже з перших слів зрозуміло: для Трампа це щорічне звернення зайвий привід змусити ще про себе говорити. І - рекламувати те, чим він може пишатися.

"Вороги Америки тікають. Доля Америки на підйомі. Майбутнє Америки яскраво світле. А роки економічного занепаду - завершилися".

Він говорить про рекордно низьке безробіття, про сім мільйонів нових робочих місць - за його президентства. Сконцентрований на проблемах внутрішніх і, схоже, спеціально уникає політики міжнародної. Каже здебільшого про те, що від нього хотіли б почути прихильники. Отже, обіцяє зберегти право на носіння американцями зброї, пропонує ввести заборону на аборти на пізніх термінах. І пророкує ще більш жорстку міграційну політику.

"США мають бути прихистком для законослухняних американців, а не для кримінальних прибульців. За останні три роки п'ять тисяч заарештовано п'ять тисяч злочинців, що займалися трафіком нелегалів і моя адміністрації робить безпрецедентні кроки аби зміцнити кордон".

Це промова, в якій не може бути зайвого слова. Адже команда з півсотні людей (речники та спічрайтери, співробітники ради нацбезпеки та найближчі радники Трампа) готували її кілька останніх тижнів. Тому всіх і цікавило, а чи згадає Трамп Росію чи Україну?

У підсумку - промова на годину 18 хвилин, але за цей час жодної згадки ані про Київ, ані про Москву, ані про окупований Донбас. З важливого - Трамп війну в Афганістані врешті пообіцяв закінчити та Мадуро у Венесуелі таки відсторонити.

"Судорожна тиранія Мадуро буде зім'ята та зруйнована".

Послухавши Трампа, стає зрозуміло, як він тепер всю президентську кампанію будуватиме. Так само! Мінімум тем, які не цікавлять американців у глибинці; побільше емоційності. І за голоси виборців-демократів не боротиметься, мобілізуватиме лише "своїх". Шанс спробувати "зшити" країну, звертаючись до всіх американців і обережно обираючи теми, у Трампа був, але він йому точно не потрібен, стратегія інша. Зрозумівши це, спікер Пелосі на останніх словах промови просто у всіх на очах нервово розірвала текст доповіді Трампа. А в кулуарах додала:

"Це ще був ввічливий вчинок, якщо брати до уваги альтернативні варіанти", - говорить Ненсі Пелосі спікерка палати представників.