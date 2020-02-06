В Україні зросте тариф на холодну воду [ Редактировать ]
Холодна вода для споживачів здорожчає. Рішення про підвищення ціни вже схвалила комісія з регулювання енергетики та компослуг.
Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх областях. Залежно від регіону вартість зросте на 15-20 відсотків.
Підприємства, що надають послугу, здорожчання пояснюють підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали.
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