"Зменшити не можна збільшити": як в Україні формуються суми у комунальних платіжках?

Менші суми у платіжках побачили далеко не всі українці. Хтось справді, сплатив за тепло та гарячу воду дешевше, ніж раніше. Але чому для інших вартість комуналки не змінилась, а для декого ще й зросла?