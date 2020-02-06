Коронавирус лишил жизни уже 565 человек [ Редактировать ]
В результате заражения коронавирусом погибли уже 565 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая, передает South China Morning Post.
В частности, в самом Китае умерли 563 человека, заразились 28 018 человек.
Отмечается, что 3859 человек находятся в тяжелом состоянии. При этом 1153 человека были выписаны из больниц.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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