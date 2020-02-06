В результате заражения коронавирусом погибли уже 565 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая, передает South China Morning Post.

В частности, в самом Китае умерли 563 человека, заразились 28 018 человек.

Отмечается, что 3859 человек находятся в тяжелом состоянии. При этом 1153 человека были выписаны из больниц.