В Україні представили новий мобільний додаток "Дія". Тепер державні послуги можна буде отримувати "онлайн" за допомогою смартфона.

Що являє собою новий додаток, та хто вже зараз може ним скористатися, розкаже Олена Логінова.

Тепер прямо у себе в смартфоні можна користуватися документами в електронному вигляді та отримувати державні послуги онлайн. Вже завантажують у додаток посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Наша мета - зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтрнету. У тому числі, голосувати - і це наша мрія і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

Електронне посвідчення водія та техпаспорт у смартфоні вже можна пред'являти поліцейським. Вони перевірятимуть його через QR-код і номер в базі. У найближчих планах Міністерства внутрішніх справ створити цифровий образ паспорта громадянина України.

"Цифровий паспорт працюватиме через мобільний додаток "Дія" і дозволить посвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, під час отримання готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, послуг на пошті, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом в межах країни", - зазначив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Прем'єр Олексій Гончарук наголосив, - уже цього року, після аналізу найактуальніших державних послуг, у міністерстві збираються оцифрувати половину з них. А за наступні три роки - всі 100 відсотків послуг переведуть в електронний варіант.

"Ми почали з елементарного: з того, щоб у ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося зтикатися із ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли хтось щось вкрав. Ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер купити квиток, наприклад, на літак. Тому що це все одно документ, який ідентифікує особу. Всі зайві умовності мають піти в минуле", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Мобільний додаток "Дія" вже доступний для завантаження в Apple Store i Google Play. Працюватиме безкоштовно, плата за трафік не передбачена.

Цього року функціонал додатку розширять: внесуть автоцивілку, студентський квиток та паспорт громадянина України.