В четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область прокомментировал обыски в офисе телеканала "1+1" по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука, сообщает "Униан".

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский сказал:

Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей.

Он отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации.

Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись.

По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому.

"Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале 1+1) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.

Напомним, в здании телеканала "1+1" прошли обыски сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского обыски проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

СБУ заявила, что не вмешивается в работу телеканала в ходе обысков, следственные действия проводятся и по другим адресам.

В группе "1+1 медиа" заявили, что считают обыски в редакции давлением на СМИ.