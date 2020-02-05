СБУ пришли с обыском на "1+1" [ Редактировать ]
В здании телеканала "1+1" проходит обыск сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что обыски проходят в студии редакции "Секретных материалов". Сообщается, что обыски начались около часа назад. Сотрудники "1+1" заявили, что силовики показали документ, в котором было разрешение на обыск, документов силовики не показали.
По словам сотрудников, силовики подозревают, что журналист "1+1" Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Около 19:10 в здание телеканала приехал Дубинский, он поговорил с сотрудниками СБУ и заявил, что обыски незаконны. Сотрудники телеканала вызвали полицию.
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