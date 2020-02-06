Напруженою була ситуація не лише під куполом. Від самого ранку в столичному урядовому кварталі вирують протести. Противників земельного закону - тисячі. Як усе було - бачив Геннадій Вівденко.

Кількасот фермерів від 9 ранку під Офісом президента. Вони вважають, що глава держави має вислухати їх та не допустити ухвалення земельної реформи. Люди переконані - це вб'є малий та середній агробізнес.

"Це схема, яка прописана в законі, - я впевнений, що нею будуть користуватися іноземні компанії. Це схема для українських агрохолдингів - щоб збільшити свій земельний банк. Вона там дійсно є. Ми повідомили про це у письмі і комітет і президента. Побачимо, як воно сьогодні буде", - наголосив Андрій Дикун, голова Всеукраїнської Аграрної Ради.

"Якщо ми будемо міняти уряд і міняти програми - як розраховувати на довгострокові періоди покупки землі?", - говорить Олександр Косенюк, аграрій, член правління Всеукраїнської Аграрної Ради.

"Максимальний термін кредитування, якщо ми приходим до банку, - 3 роки. У тій же Польщі він може бути 10-20 років, а у нас максимально 3 роки. Без фінансів - малий фермер не може купити", - зазначив Руслан Голуб, аграрій, член правління Всеукраїнської Аграрної Ради.

Фермер Сергій Ващук із Хмельниччини - не проти законодавчого врегулювання ринку землі. Каже, питання давно на часі. Однак реформа, яку обрала влада, тільки зашкодить.

"Ми за правильний обіг землі, на якому буде зростати малий та середній фермер - як основний гравець сільськогосподарського виробництва. По землі помилка буде коштувати набагато більш, ніж якась приватизація малих об'єктів чи чогось іншого", - наголосив Сергій Ващук, фермер.

Фермери підготували заяву зі своїми вимогами. Через кілька хвилин документ зареєстрували до розгляду в офісі Президента.

Після мітингу під Офісом президента бажаючі активісти-аграрії приєднуються до акції протесту - загальної. Але вже під стінами Верховної Ради. До парламенту тут йти пішки хвилин десять - не більше.

Там вже - кілька тисяч фермерів і активістів. Зокрема, представники "Національного корпусу". Кажуть: прийшли захистити протестувальників, аби проти них не застосували силу.

"Ми намагаємося захищати людей і пам'ятаєте, як минулого разу фермери намагалися встановити тут намети і поліція просто почала їх лупцювати. Їм потрібен наш захист і ми цей захист забезпечимо. Нікому не може бути важливішою українська земля, як українському фермеру та українському воїну. Український фермер тут поколіннями вирощував різні культури і українські військові, які проливали кров за цю землю. Я воював на фронті за цю землю і ця земля для мене дуже важлива", - заявив Дмитро Кухарчук, голова осередку " Національного корпусу" Черкас.

Фермерські акції проти земельної реформи тривають і досі. Вочевидь, протестні настрої лише набирають сили.