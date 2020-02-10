ПСЖ на своем поле переиграл "Лион" во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2. При счете 3:0 в пользу парижан "ткачи" сумели отыграть два мяча, но затем Эдинсон Кавани установил окончательный счет - 4:2. Об этом пишет football.ua.

ПСЖ - "Лион" 4:2

Голы: Ди Мария, 22, Мбаппе, 38, Марсал, 47 (автогол), Кавани, 80 - Террье, 52, Дембеле, 59.

ПСЖ: Навас - Менье, Керер, Кимпембе, Курзава - Верратти, Гуйе - Ди Мария (Паредес, 85), Дракслер (Сарабия, 65) - Икарди (Кавани, 77), Мбаппе

"Лион": Лопеш - Рафаэль, Марсело, Денайер, Марсал (Тете, 56) - Мендес, Тузар - Шерки (Экамби, 56), Ауар, Террье (Траоре, 77) - Дембеле

Предупреждения: Кимпембе - Экамби, Марсело.

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