ПСЖ - "Лион": чем закончился поединок Лиги 1 [ Редактировать ]
ПСЖ на своем поле переиграл "Лион" во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2. При счете 3:0 в пользу парижан "ткачи" сумели отыграть два мяча, но затем Эдинсон Кавани установил окончательный счет - 4:2. Об этом пишет football.ua.
ПСЖ - "Лион" 4:2
Голы: Ди Мария, 22, Мбаппе, 38, Марсал, 47 (автогол), Кавани, 80 - Террье, 52, Дембеле, 59.
ПСЖ: Навас - Менье, Керер, Кимпембе, Курзава - Верратти, Гуйе - Ди Мария (Паредес, 85), Дракслер (Сарабия, 65) - Икарди (Кавани, 77), Мбаппе
"Лион": Лопеш - Рафаэль, Марсело, Денайер, Марсал (Тете, 56) - Мендес, Тузар - Шерки (Экамби, 56), Ауар, Террье (Траоре, 77) - Дембеле
Предупреждения: Кимпембе - Экамби, Марсело.
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