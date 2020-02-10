В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград премии "Оскар". Южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо, чей фильм "Паразиты" завоевал четыре статуэтки в главных номинациях, заявил во время награждения, что будет употреблять алкоголь до следующего утра.

Получив награду в категории "Лучший иностранный фильм", кинематографист отметил, что "уже готов выпить".

Позже, когда его вновь пригласили на сцену за призом в номинации "Лучшая режиссура", Джун-Хо пообещал пить до следующего утра.

Картина также завоевала статуэтку за лучший оригинальный сценарий и победила в главной категории "Фильм года". "Паразиты" стали первым южнокорейским и первым неамериканским фильмом в истории, получившим "Оскар" в этой номинации.

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По мнению членов Гильдии кинокритиков США лучшим фильмом 2019 стала работа Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Хоакин Феникс также отметился почетным званием лучший актер года, впрочем, как и по мнению жюри "Золотого глобуса".

Не только лучших награждают в Лос-Анджелесе. Свои золотые статуэтки "Золотая Малина" ждут для лучших из худших голливудских актеров.