Лучшим фильмом 2019 года стала лента американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Такое решение приняли эксперты Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, говорится в Twitter-аккаунте награды Critics' Choice Movie Awards, которую получила картина.

Лучшим актером года стал Хоакин Феникс, блестяще сыгравший Тодда Филлипса в фильме "Джокер".

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Лучшей актрисой 2019 года назвали Рене Зеллвегер за роль в ленте "Джуди" режиссера Руперта Гулда.

Премия за лучшую роль второго плана в "Однажды в Голливуде" досталась Брэду Питту. Такая же награда была вручена Лоре Дерн за "Брачную историю".

Лучшими режиссерами признали Сэма Мендеса за картину "1917" и Пона Джун-хо за фильм "Паразиты".

Ранее The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 года.