В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград премии "Оскар". Традиционно имена лауреатов прозвучали в стенах театра "Долби" в Голливуде. Церемония в третий раз в истории прошла без ведущего: гостей и зрителей церемонии развлекали Эминем, Билли Айлиш и даже сэр Элтон Джон (который получили свой второй "Оскар").

Главная и самая неожиданная победа - корейский фильм "Паразиты" стал лучшим фильмом года. Это первый фильм на иностранном языке, который получил "Оскар". Драма Пон Чжун Хо обошла таких лидеров проката, как "Джокер" и "1917".

Актером года ожидаемо стал Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Актрисой года не менее ожидаемо стала Рене Зеллвегер.

За роли второго плана отметили Брэда Питта и Лору Дерн за роли в "Однажды в... Голливуде" и "Брачной истории" соответственно.

Приз лучшему режиссеру ушел Пон Чжун Хо, его "Паразиты" также получили "Оскара" за лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм. Статуэтка за лучший адаптированный сценарий ушла новозеландцу Тайку Вайтити за антивоенную драму "Кролик Джоджо".

Короткометражка "Американская фабрика", продюсером которой является экс-президент США Барак Обама, победила в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Полный список всех победителей премии "Оскар-2020":

Лучший фильм​

Паразиты.

Лучший актер

Хоакин Феникс - "Джокер".

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер - "Джуди".

Лучшая режиссерская работа

Пон Чжун Хо - "Паразиты".

Лучший актер второго плана​

Брэд Питт - "Однажды в… Голливуде".

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн - "Брачная история".

Лучший оригинальный сценарий​

Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты".

Лучший адаптированный сценарий

Тайка Вайтити - "Кролик Джоджо".

Лучший анимационный полнометражный фильм​

История игрушек 4.

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Волосатая любовь" - Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер.

Лучший иностранный художественный фильм​

"Паразиты", Южная Корея.

Лучшая музыка к фильму

Хильдур Гуднадоуттир - "Джокер".

Лучшая песня к фильму

(I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"/ Элтон Джон, Берни Топин.

Лучший монтаж

Эндрю Баклэнд и Майкл МакКаскер - "Ford против Ferrari".

Лучшая операторская работа

Роджер Дикинс - "1917".

Лучшая работа художника

Барбара Линг, Нэнси Хэй - "Однажды в... Голливуде".

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран - "Маленькие женщины".

Лучший звук

Марк Тейлор и Стюарт Уилсон - "1917".

Лучший звуковой монтаж

Дональд Сильвестр — "Ford против Ferrari".

Лучшие визуальные эффекты

Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи - "1917".

Лучший грим и прически

Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер - "Скандал".

Лучший документальный полнометражный фильм

"Американская фабрика" - Стивен Богнар, Джулия Райхерт.

Лучший документальный короткометражный фильм

"Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девочка" - Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева.

Лучший игровой короткометражный фильм

"Окно напротив" - Маршалл Карри.

По мнению членов Гильдии кинокритиков США лучшим фильмом 2019 стала работа Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Хоакин Феникс также отметился почетным званием лучший актер года, впрочем, как и по мнению жюри "Золотого глобуса".

Не только лучших награждают в Лос-Анджелесе. Свои золотые статуэтки "Золотая Малина" ждут для лучших из худших голливудских актеров.