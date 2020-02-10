Оскар-2020: "Паразиты" стали главной сенсацией года [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград премии "Оскар". Традиционно имена лауреатов прозвучали в стенах театра "Долби" в Голливуде. Церемония в третий раз в истории прошла без ведущего: гостей и зрителей церемонии развлекали Эминем, Билли Айлиш и даже сэр Элтон Джон (который получили свой второй "Оскар").
Главная и самая неожиданная победа - корейский фильм "Паразиты" стал лучшим фильмом года. Это первый фильм на иностранном языке, который получил "Оскар". Драма Пон Чжун Хо обошла таких лидеров проката, как "Джокер" и "1917".
Актером года ожидаемо стал Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Актрисой года не менее ожидаемо стала Рене Зеллвегер.
За роли второго плана отметили Брэда Питта и Лору Дерн за роли в "Однажды в... Голливуде" и "Брачной истории" соответственно.
Приз лучшему режиссеру ушел Пон Чжун Хо, его "Паразиты" также получили "Оскара" за лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм. Статуэтка за лучший адаптированный сценарий ушла новозеландцу Тайку Вайтити за антивоенную драму "Кролик Джоджо".
Короткометражка "Американская фабрика", продюсером которой является экс-президент США Барак Обама, победила в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".
Полный список всех победителей премии "Оскар-2020":
Лучший фильм
Паразиты.
Лучший актер
Хоакин Феникс - "Джокер".
Лучшая актриса
Рене Зеллвегер - "Джуди".
Лучшая режиссерская работа
Пон Чжун Хо - "Паразиты".
Лучший актер второго плана
Брэд Питт - "Однажды в… Голливуде".
Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн - "Брачная история".
Лучший оригинальный сценарий
Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты".
Лучший адаптированный сценарий
Тайка Вайтити - "Кролик Джоджо".
Лучший анимационный полнометражный фильм
История игрушек 4.
Лучший анимационный короткометражный фильм
"Волосатая любовь" - Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер.
Лучший иностранный художественный фильм
"Паразиты", Южная Корея.
Лучшая музыка к фильму
Хильдур Гуднадоуттир - "Джокер".
Лучшая песня к фильму
(I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"/ Элтон Джон, Берни Топин.
Лучший монтаж
Эндрю Баклэнд и Майкл МакКаскер - "Ford против Ferrari".
Лучшая операторская работа
Роджер Дикинс - "1917".
Лучшая работа художника
Барбара Линг, Нэнси Хэй - "Однажды в... Голливуде".
Лучший дизайн костюмов
Жаклин Дюрран - "Маленькие женщины".
Лучший звук
Марк Тейлор и Стюарт Уилсон - "1917".
Лучший звуковой монтаж
Дональд Сильвестр — "Ford против Ferrari".
Лучшие визуальные эффекты
Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи - "1917".
Лучший грим и прически
Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер - "Скандал".
Лучший документальный полнометражный фильм
"Американская фабрика" - Стивен Богнар, Джулия Райхерт.
Лучший документальный короткометражный фильм
"Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девочка" - Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева.
Лучший игровой короткометражный фильм
"Окно напротив" - Маршалл Карри.
По мнению членов Гильдии кинокритиков США лучшим фильмом 2019 стала работа Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Хоакин Феникс также отметился почетным званием лучший актер года, впрочем, как и по мнению жюри "Золотого глобуса".
Не только лучших награждают в Лос-Анджелесе. Свои золотые статуэтки "Золотая Малина" ждут для лучших из худших голливудских актеров.
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