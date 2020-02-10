На Оболони мальчик Миша потерялся и ищет маму (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в Оболонском районе потерялся мальчик. Его зовут Миша. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Помогите найти родителей. Найден ребенок на Оболони. Говорит зовут Миша. Мама - Алла. На ул. Зои Гайдай 3", - говорится в сообщении.
Просьба 0936159381 Владимир - управление ювенальной превенции оболонского управления полиции.
Раньше сообщалось о том, что маленькая Злата из города Сумы срочно нуждается в помощи. Ребенку всего 6 лет, а она уже столкнулась с таким страшным диагнозом, как онкология.
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