Маленькая Злата из города Сумы срочно нуждается в помощи. Ребенку всего 6 лет, а она уже столкнулась с таким страшным диагнозом, как онкология.

Сначала девочке поставили доброкачественную опухоль, но опухоль не поддавалась лечению. После чего ей сделали повторную биопсию, именно тогда и был установлен страшный диагноз - эмбриональная рабдомиосаркома 4 стадии, также установлено по одному метастазу в легких.

Сейчас девочка проходит основное лечение в Сумах, заканчивает второй блок химиотерапии, вступает третий и по плану КТ.

Златочку нужно перевести на лечение и хирургическое вмешательство в Беларусь. Однако для операции нужно собрать сумму в размере 870 000 грн по курсу. На данный момент собрано 360 000 грн. На сбор средств есть максимум 4-5 недель.

Родные и близкие Златы просят помочь им спасти жизнь ребенка.

Карточка для оказания помощи: