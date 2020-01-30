Маленькая Злата срочно нуждается в помощи, чтобы побороть рак [ Редактировать ]
Маленькая Злата из города Сумы срочно нуждается в помощи. Ребенку всего 6 лет, а она уже столкнулась с таким страшным диагнозом, как онкология.
Сначала девочке поставили доброкачественную опухоль, но опухоль не поддавалась лечению. После чего ей сделали повторную биопсию, именно тогда и был установлен страшный диагноз - эмбриональная рабдомиосаркома 4 стадии, также установлено по одному метастазу в легких.
Сейчас девочка проходит основное лечение в Сумах, заканчивает второй блок химиотерапии, вступает третий и по плану КТ.
Златочку нужно перевести на лечение и хирургическое вмешательство в Беларусь. Однако для операции нужно собрать сумму в размере 870 000 грн по курсу. На данный момент собрано 360 000 грн. На сбор средств есть максимум 4-5 недель.
Родные и близкие Златы просят помочь им спасти жизнь ребенка.
Карточка для оказания помощи:
- Приватбанк - 5168 7573 2857 9919 Лысенко Юлия Викторовна (мама)
- Волонтер: Лукаш Лариса - 0507087451
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