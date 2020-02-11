Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей визначать тоді, коли всі охочі виїхати підпишуть згоду. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Лише потому стане відоме число людей і коли саме їх забиратимуть з КНР. Дата вивезення також залежить від готовності України протистояти поширенню вірусу. У Києві зараз визначають місце, де евакуйованих триматимуть на двотижневому карантині. Це може бути один із санаторіїв, його мають переобладнати під тимчасовий ізолятор.

"На сьогодні в цій провінції знаходиться близько 80 осіб, 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще також підготували форму інформованої згоди, яку ці особи повинні підписати в разі, якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованим, переміщеним в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це все зробити буде наша готовність забезпечити тут для всіх громадян нашої 40 мільйонної країни безпеку, захист всіх від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, котрий може бути привезений", - говорить Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.