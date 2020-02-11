Церковні війни в Україні тривають. Зокрема на Вінниччині після спірної перереєстрації релігійних громад, захоплення майна продовжується. Усі подробиці - у нашому матеріалі.

Новини про рейдерські захоплення храмів Української православної церкви на Вінниччині за останній рік з'являлися мало не щомісяця. Село Лука-Мелешківське. Восени тут прихильники ПЦУ намагались захопити храм, кидаючи в парафіян УПЦ каміння. А опісля, дехто робив вигляд, наче цього не було.

"Прокоментуйте це відео, це ж ваша подружка. - Та це не камінь, вона просто руку підняла. Ану, покажіть іще раз".

Сьогодні ж парафіяни Православної церкви України запевняють, що постраждали через релігійне протистояння вони.

"Коли я захотіла зайти в цей храм - мене побили. Подивиться скільки тітушок стоїть біля храму, ми ніколи не допускали думки захоплення нашого храму", - говорить Тетяна Гордаш, представниця Лука-Мелешківської релігійної громади ПЦУ.

Якщо в Луці-Мелешківському храмі ніхто серйозно не постраждав, зовсім інша ситуація в селі Новоживотів.

"А що сталося? - Кастетом вдарили по обличчю ні за що. - А як звати людину? Ви її бачили? - Він світив мені так як ви фонариком, це був Пасічнюк його прізвище, колишній поліцейський".

А це кадри з села Новоживотів. Тут взагалі після конфлікту з прихильниками ПЦУ побили місцевих священнослужителів УПЦ. Віряни проводили богослужіння у зробленому нашвидкуруч наметі на території храма, втім нападників це не зупинило. Наліт на місцевий храм з боку активістів ПЦУ почалися ще з весни, невдовзі після надання томосу про автокефалію для ПЦУ та спірної перереєстрації релігійної громади.

"Томос був один із очукуваних дій, які стали останньою краплею по зміні конфесійної приналежності релігійної громади, томос лише був останньою краплею їхнього необхідного дійства, це дало підстави для того, щоб ми здійснили цей перехід", - говорить Сніжана Чубенко, адвокат.

Щоб висловити всі проблеми, прихильники ПЦУ навіть круглий стіл зібрали у столиці. Проте, громадські активісти впевнені: такі заходи призведуть до ще більшої дестабілізації міжконфесійного суспільства, і наслідки будуть сумні.

"На нашу думку, нічого спільного цей захід з релігійним життям взагалі не має. Відповідно до інформації, яку ми маємо з перевірених джерел, ми відповідно заявляємо - це прямі заклики до дестабілізації соціально-політичної ситуації не тільки у Вінницької області, а й у державі вцілому. Цей захід має чіткі ознаки диверсії, спрямованої на розв’язання громадянського конфлікту на території нашої держави. Ми не допустимо громадянських конфліктів на релігійній основі", - говорить Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".