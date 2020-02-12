Спалах нового коронавірусу має закінчитися у квітні. Такий прогноз місцевих медиків. На їхню думку, пік епідемії ще попереду. Разом із тим, у двох провінціях Піднебесної вже спостерігається зниження рівня захворюваності, і це добрий сигнал.

Кількість померлих від атипової пневмонії в Китаї зросла до 1115. Підтверджено майже 45 тисяч випадків інфікування.