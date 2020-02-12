Українські медики дали прогноз поширення коронавірусу [ Редактировать ]
Спалах нового коронавірусу має закінчитися у квітні. Такий прогноз місцевих медиків. На їхню думку, пік епідемії ще попереду. Разом із тим, у двох провінціях Піднебесної вже спостерігається зниження рівня захворюваності, і це добрий сигнал.
Кількість померлих від атипової пневмонії в Китаї зросла до 1115. Підтверджено майже 45 тисяч випадків інфікування.
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