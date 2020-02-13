В четверг, 13 февраля, Кабинет министров подключил все основные государственные органы к сервису проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате государственных услуг. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы", - написал Дубилет.

Подключены, в частности:

сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости),

Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта),

ЗАГСы (все услуги с рождения, брака),

центры предоставления админуслуг (услуги Миграционной службы и ЗАГСов),

услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и тому подобное).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильный банковский приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - отметил министр.

Дубилет заверил, что сотрудники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять.

Дубилет добавил, что на данный момент сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения - еще 10 учреждений.

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