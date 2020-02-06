В Украине запустили проект "Действие" в рамках проекта "Государство в смартфоне". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Государство должно быть для человека удобным и понятным сервисом, и мобильное приложение "Действие" является первым шагом на пути к этой цели, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Во время президентской кампании я говорил, что и я, и вся наша команда мечтаем о" Государство в смартфоне ". Что мечту кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином страны. Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и самое главное - простым и понятным, - сказал президент во время презентации проекта" Действие ".

Зеленский также отметил, что благодаря мобильному приложению "Действие", который отныне доступен в Apple Store и Google Play, 9 миллионов украинский могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса продолжалась всего полгода.

Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное. Поздравляю нашу страну! Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, - отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортов.

С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д., - отметил он.

Зеленский отметил, что "Государство в смартфоне" меняет отношение госструктур к гражданину.

"В целом наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности голосовать - и это наша мечта, и мы это сделаем - на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов. Амбициозный, но достижимый ", - добавил президент.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин принял важное решение по "безвизу" с Монголией. А также Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.