В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Тетяна Острікова, експертка з питань державних фінансів розповіла про те, чи доведеться скорочувати державний кошторис та хто від цього постраждає.

Як ви пояснюєте такий великий недобір у державному бюджеті, який ми побачили цього січня? Це щось тимчасове та пов'язане зі святами? Або вимальовується якась загрозлива тенденція для держави?

За наслідками січня ми побачили, що бюджет не отримав 14 мільярдів. На це є декілька причин. Одна з них – падіння макроекономіки. Також, падіння імпорту, оскільки наші підприємці почали менше імпортувати обладнання. Зараз немає стабілізації на митниці та якісного управління митних процесів, щоб побороти корупційні схеми.



Де Уряд може взяти гроші, щоб наповнити бюджет? Та скільки саме можливо акумулювати вже найближчими місяцями, якщо діяти правильно?

Уряд розуміє та занепокоєний цією ситуацією. Якщо ми подивимось на імпорт з Китаю, то зрозуміло що зараз припинилися поставки та зменшився їх обсяг. Уряд розуміє та вживає заходи. Кабмін має відновити якісні контрольно-управлінські функції на митниці, оскільки там постійно йде реорганізація.

Якщо бюджет не буде виконуватись, як це відобразиться на наших глядачах. Насамперед, почнуть урізати соціальні видатки у бюджеті?

Якщо не вжити заходів по стабілізації ситуації, а особливо на митниці, то ми справді можемо отримати серйозні недонадходження за лютий та навіть березень. Згідно бюжетного кодексу підставою для урізання видатків є недонадходження коштів більше 15% за результатами кварталу.