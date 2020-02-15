"Сближаем мир вместе": Зеленский встретился с Цукербергом (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Об этом Зеленский сообщил в своем Instagram.
"Сближаем мир. Делаем это вместе", - написал глава государства.
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Напомним, что Владимир Зеленский проводит двухдневный рабочий визит в Германии, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, который ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созвонился с президентом России.
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