В субботу, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Об этом Зеленский сообщил в своем Instagram.

"Сближаем мир. Делаем это вместе", - написал глава государства.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Напомним, что Владимир Зеленский проводит двухдневный рабочий визит в Германии, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, который ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созвонился с президентом России.