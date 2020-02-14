Зеленский созвонился с Путиным: о чем говорили политики [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".
Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России.
Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский исключил Богдана из состава СНБО.
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