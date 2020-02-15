У Києві зібралися клінічні хірурги з усієї країни. Щорічна конференція "Шалімовські дні" присвячена вшануванню академіка Олександра Шалімова. Його називають засновником хірургічної школи України.

Про що говорили? - знає Олена Логінова.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. В залі хірурги з усієї країни. Обговорюють проблеми та перспективи сучасної медицини. Цього року особливий акцент на онкологічних захворюваннях: кишківника, печінки, підшлункової залози. Адже за статистикою від раку в Україні щороку помирає близько 65 тисяч людей. Нині під час хірургічних втручань активно використовують новітні технології. Інститут Шалімова - не виняток. Тут виконують операції без скальпеля.

"Зараз оперують роботи, зараз оперують лапароскопічна хірургія, та - яка раніше взагалі вважалась не можливим виконувати операції. Увесь цей обсяг лапараскопічної хірургії органів черевної порожнини, грудної порожнини виконуються в нашому закладі. Я сподіваюсь, що найближчим часом ми ще знайдемо можливість встановити лінійний прискорювач, який і завершить повністю замкнутий цикл лікування онкохворих у нашому закладі", - наголосив Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

Зараз серед причин смерті на першому місці - серцево-судинна патологія, від якої помирає більше 60 відсотків населення планети. На другому - онкологічні захворювання, - каже президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк. Зазначає: завдання академії - розвиток нових методів лікування.

"Колись раніше навіть не можливо було уявити, що через судину із стегна можна зайти в любу ділянку - серце, мозку і робити так звані операції без скальпеля. Взагалі, от навіть з цими військовими подіями, хтось міг би уявити, що прямі ушкодження серця осколкові, на полі бою і хтось залишається живий. Так от, академія врятувала 10 бійців з ушкодженнями серця", - зазначив Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України.

Обговорювали і проблеми пересадки органів. Адже в Україні запроваджують комплексну систему трансплантації. Верховна рада вже ухвалила відповідний закон. Представники міністерства запевняють: тепер ця система стане чіткою і зрозумілою.

"З'являється можливість отримати медичну допомогу, яка до сьогодні надавалась лише закордоном. Держава втрачала кошти, адже Україна платила втричі в 5 разів більше ніж це можливо зробити в Україні і за останні місяці затверджено тарифи, розширено перелік закладів в яких можна зробити трансплантацію", - зазначив Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України.

В інституті Шалімова запевняють: професійні хірурги в Україні є, а от із фінансуванням галузі - проблема.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

"У нас талановиті фахові люди, які виконують операції і лікують людей за зразками кращих світових стандартів. Я сподіваюсь, якщо буде політична воля, якщо буде фінансове забезпечення - ми будемо виглядати не гірше, ніж наші західні та європейські партнери", - наголосив

До 100-річчя академіка Олександра Шалімова в інституті презентували книгу зі спогадами його учнів, фахівців та пацієнтів.