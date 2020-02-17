У Києві розпочалися змагання з робототехніки FIRST Tech Challenge. Мета проєкту - підвищити інтерес молоді до точних наук і сучасних технологій. Учні розробляють, створюють, програмують і керують своїми залізними винаходами. Чим дивують - бачила Ольга Клюєва.

Команда з Черкас готується виставити на змагання своє творіння. Це результат кількох місяців спільної копіткої роботи. Діти розповідають, як вчились працювати в команді, розподіляти обов'язки і разом радіти, коли залізний монстр почав виконувати команди.

"Кожен відповідае за свою роботу ми розподілили ігор займаеться програмуванням, я конструюванням, він дизайном займається. Ми універсальні всі".

У Міністерстві освіти рекомендують запроваджувати в школах факультативні заняття з інженерних дисциплін та хайтеку, щоб школярі йшли в ногу з розвитком технологій та освоювали навички сучасних професій.

"Якщо дивитись на офіційну статистик у наступні 10 - 20 років 90% виробництва перейдуть на робототехніку тобто на автоматизацію. Компетенція робототехніки це в майбутньому як для нас зараз математика. Компетенцією роботоехніку терба буде кожному володіти чому тому що інші професії просто вимруть", - говорить Андрій Берзіньш, організатор змагань.

"Нам всім весело, ми отримуємо зання дуже цінний досвід, стаємо розумнішими крутішими і маемо нові можливості . Це круто",- Богдан Мостовий, учасник змагань.

Завдання номер один для учаcників - "змусити" робота побудувати вежу з кубиків. Перемагає команда, яка створить найспритнішого залізного будівельника.

"Вони свого робота постіно повинні налаштовувати правильно писати коди , вести журнали це така робота у вільний час це не хоббі, а захоплення яке вони можуть проявляти в своєму житті", - говорить Христина Ковкрак.

Наступні змагання з робототехніки відбудуться у квітні. Переможці поїдуть на міжнародний турнір до Румунії.