У Києві розпочалися змагання з робототехніки [ Редактировать ]
У Києві розпочалися змагання з робототехніки FIRST Tech Challenge. Мета проєкту - підвищити інтерес молоді до точних наук і сучасних технологій. Учні розробляють, створюють, програмують і керують своїми залізними винаходами. Чим дивують - бачила Ольга Клюєва.
Команда з Черкас готується виставити на змагання своє творіння. Це результат кількох місяців спільної копіткої роботи. Діти розповідають, як вчились працювати в команді, розподіляти обов'язки і разом радіти, коли залізний монстр почав виконувати команди.
"Кожен відповідае за свою роботу ми розподілили ігор займаеться програмуванням, я конструюванням, він дизайном займається. Ми універсальні всі".
У Міністерстві освіти рекомендують запроваджувати в школах факультативні заняття з інженерних дисциплін та хайтеку, щоб школярі йшли в ногу з розвитком технологій та освоювали навички сучасних професій.
"Якщо дивитись на офіційну статистик у наступні 10 - 20 років 90% виробництва перейдуть на робототехніку тобто на автоматизацію. Компетенція робототехніки це в майбутньому як для нас зараз математика. Компетенцією роботоехніку терба буде кожному володіти чому тому що інші професії просто вимруть", - говорить Андрій Берзіньш, організатор змагань.
"Нам всім весело, ми отримуємо зання дуже цінний досвід, стаємо розумнішими крутішими і маемо нові можливості . Це круто",- Богдан Мостовий, учасник змагань.
Завдання номер один для учаcників - "змусити" робота побудувати вежу з кубиків. Перемагає команда, яка створить найспритнішого залізного будівельника.
"Вони свого робота постіно повинні налаштовувати правильно писати коди , вести журнали це така робота у вільний час це не хоббі, а захоплення яке вони можуть проявляти в своєму житті", - говорить Христина Ковкрак.
Наступні змагання з робототехніки відбудуться у квітні. Переможці поїдуть на міжнародний турнір до Румунії.
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