Україна наполягатиме на введенні миротворців на Донбас [ Редактировать ]
Україна наполягатиме на введенні міжнародної миротворчої місії на окупований Донбас, - про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
За його словами, Київ вимагатиме, щоб миротворці були розміщені не лише уздовж лінії зіткнення, а й на всіх окупованих територіях. Питання буде порушене на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 20 лютого.
А сьогодні, за ініціативи Москви, Радбез ООН проведе відкритий брифінг з нагоди п'ятої річниці Мінських домовленостей. Потім, вже на вимогу України - спеціальне засідання в Генасамблеї ООН. Обговорять російську агресію та ситуацію на окупованому Донбасі і в анексованому Криму.
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