Україна наполягатиме на введенні міжнародної миротворчої місії на окупований Донбас, - про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, Київ вимагатиме, щоб миротворці були розміщені не лише уздовж лінії зіткнення, а й на всіх окупованих територіях. Питання буде порушене на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 20 лютого.

А сьогодні, за ініціативи Москви, Радбез ООН проведе відкритий брифінг з нагоди п'ятої річниці Мінських домовленостей. Потім, вже на вимогу України - спеціальне засідання в Генасамблеї ООН. Обговорять російську агресію та ситуацію на окупованому Донбасі і в анексованому Криму.