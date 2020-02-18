В Украину 20 февраля вернутся эвакуированные украинцы из Китая. Всех пассажиров и экипаж отправят на карантин. Об этом сообщает руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая, во время брифинга по эвакуации граждан Украины и иностранных граждан из КНР

"Мы говорим о том, что это будет около 100 человек, это включая экипаж, иностранцев, украинских граждан, водителей. Мы ищем локацию, где будет возможность иметь 100 и больше помещений для того, чтобы иметь возможность обеспечить как для этих лиц, которые есть так и для непредвиденных случаев еще пару комнат", - сказала Скалецкая.

Авиакомпания SkyUp отправит свой самолет в Ухань уже 19 февраля в 2:50 по киевскому времени. После этого, все украинцы должны вернуться на родину.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.