Зеленский созывает коллегию врачей [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании коллегии врачей, которая проанализирует медицинскую реформу. Об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения.
"Это не только главврачи, но и фельдшеры, все. Мы поставили задачу вчера: я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая была и части, которая будет в будущем", - сказал Зеленский.
Состав коллегии объявят в ближайшее время.
Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия.
По его словам, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, потому что уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.
Напомним, в 2020 году украинцам придется столкнуться с множеством изменений из-за медреформы.
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