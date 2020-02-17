В 2020 году украинцам придется столкнуться с множеством изменений из-за медреформы. Она рассчитана на улучшение условий роботы для докторов, клиники и самого пациента.

Медреформа в этом году затронет специализированную и высокоспециализированную медицину. А также, в Украине стартует программа медицинских гарантий.

Podrobnosti.ua выяснили, что же изменит новая медреформа 2020.

C апреля целый ряд медицинских услуг станут бесплатными:



Что изменится для пациента?

Теперь, чтобы получить определенную бесплатную медицинскую услугу, пациенту необходимо прийти к своему семейному доктору или терапевту. Ваш семейный врач должен выдать вам направление к специализированному врачу.

Без этого направления вы сможете обратиться лишь к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру и наркологу. Также, бесплатно вы сможете получить экстренную медицинскую помощь.

Теперь пациенты смогут обратиться к доктору не по месту прописки. Они могут сделать это как в государственном учреждении, так и в частном. Но, у этого заведения должен быть договор с Национальной службой здоровья.

Также, медреформа для пациента будет означать, что медуслуги он уже оплатил налогами, а государство перечисляет деньги в больницу напрямую.

Что изменится для медучреждения?

Государство больше не будет финансировать определенное медучреждение. Теперь Национальная служба здоровья Украины будет закупать все услуги, которые необходимо для пациента.

Для этого, медучреждение должно автономизироваться - превратиться в некоммерческое предприятие. Далее осуществить компьютеризацию и подключиться к электронной системе здравоохранения eHealth.

С 1 апреля 2020 года в Украине больницы будут финансироваться по принципу "деньги следуют за пациентом". Это означает, что все услуги, зарплаты медработникам и все новое оборудование будет оплачивать Национальная служба здоровья Украины.

Что делать, если вы еще не подписали декларацию с врачом:

С 1 апреля государство прекращает спонсировать лечение украинцев, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Но, это не значит, что вы останетесь без медицинской помощи. Вы и дальше сможете подписать декларацию с вашим семейным врачом.

Важно: чем дольше вы будете оттягивать подписание декларации – тем меньше шансов попасть к доктору, который вам понравится.