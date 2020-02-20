Последние месяцы жизни культовой певицы оказались чрезвычайно насыщенными гастролями и концертными шоу. Ее грандиозный тур Madame X завершится выступлением в Париже уже 8 марта. Однако звезда решила отметить успешную творческую деятельность уже в Лондоне, собрав ближайшее окружение на шумную вечеринку, передает 24 канал.

В свои 61 год звезда истощает себя многочисленными перелетами и насыщенным графиком. Она отгремела с феерическими шоу в десятках городов по всему миру. Во время гастролей она неоднократно испытывала физическое и моральное истощение, что приводило к отмене не одного концерта. Однако ее тур Madame X подходит к концу и после восьми мощных выступлений в Лондоне знаменитость решила наградить себя громким празднованием вместе с родными и близкими.

Как оказалось, настоящей опорой в переломные моменты становились 23-летняя Лурдес и 26-летний Ахламалик Уильямс, который поддерживал любимую в составе ее шоу-балета. Так, рядом с дочкой и бойфрендом Мадонна позировала на вечеринке в Лондоне. Она традиционно не останавливает эмоций и не скрывает своих пылких чувств. Именно поэтому ее профиль в инстаграме пополнился очередным кадром поцелуя с Ахламаликом Уильямсом.

Напомним, экс-невесту Владимира Кличко в очередной раз избил бойфренд.

Также, как сейчас выглядит сын покойного Люка Перри.