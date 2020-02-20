Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило сьогодні про дві смерті на борту лайнера Diamond Princess. За офіційною інформацією, померлі були похилого віку - і це перші летальні випадки протягом 14-денного карантину.

Тим часом, пасажири, які протягом 14 діб не мали ознак захворювання, напередодні змогли покинути "Принцесу".

Залишають лайнер і сьогодні. Уряди країн організовують евакуацію своїх громадян. Яка доля українців на судні і як триває боротьба зі спалахом захворювання, - розповість Світлана Чернецька.

Нарешті дочекалися. Настав час прощання із розкішним лайнером, що став в'язницею для пасажирів. Круїз на Diamond Princess затягнувся на місяць. І аж ніяк не такого люди чекали від подорожі.

Понад два тижні на карантині. Із обмеженим пересуванням та постійним страхом підхопити коронавірус. Утім, майже для тисячі пасажирів лайнера - усе це позаду. Вони повертаються додому сьогодні-завтра. Щоправда, по прибутті на кожного чекає ще два тижні карантину.

"Ми евакуйовуємо лише цілком здорових громадян. За планом, їх теж чекатиме карантин. Але він відрізнятиметься від того карантину, у якому вже перебувають евакуйовані з китайського Уханя", - наголошує Мухаджир Еффенді, міністр із розвитку Індонезії.

На борту Diamond Princess усе ще перебуватимуть 2 тисячі людей. Серед них і 23 українці. Усі вони члени екіпажу, тож залишатимуть корабель останніми. Ще двоє наших співгромадян, які підхопили Covid-19 на борту, - на шляху до одужання. Загалом на лайнері захворіли 643 людини. Двоє з них - померли.

"Це перші смертельні випадки, зафіксовані на борту круїзного лайнера. Померли 84-річна жінка і 87-річний чоловік. Вони були громадянами Японії та мали хронічні хвороби", - зазначає Масамі Сакої, представник міністерства охорони здоров'я Японії.

Наразі в центрі спалаху коронавірусу епідемія йде на спад. У Китаї зменшується кількість нових випадків зараження. І дедалі більше людей залишають лікарні абсолютно здоровими.

"Ми вдосконалили методи лікування, тож відсоток тих, хто одужав, істотно збільшився. А завдяки неймовірним зусиллям китайської влади, за межами Китаю зафіксовано лише 1 процент випадків зараження Covid-19", - стверджує Ванг Ї, міністр іноземних справ Китаю.

Наразі Пекін підтвердив 75 тисяч випадків ураження коронавірусом. Понад 16 тисяч людей повністю одужали. А за межами Китаю, вірус виявили у 24 раїнах.

За останні дні у Європі не виявили жодних нових випадків коронавірусу. Щоправда, Covid-19 все ще залишається серйозною загрозою, - попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я.