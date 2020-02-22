Австралийские ученые провели исследования и заявили, что фастфуд оказывает негативное влияние на мозг человека. Употребление вредных продуктов на протяжении семи дней ухудшает работу мыслительного органа, передает newsyou.info.

Ученые провели эксперимент со 105 добровольцами. В течение восьми дней участники экспериментировали с приемом разной еды. Причем одни употребляли растительную пищу, а другие - поджаренные сэндвичи, вафли, обработанное мясо и магазинные молочные коктейли.

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До и после исследования участники проходили интеллектуальные тесты и проверку памяти с одновременным наблюдением за мозгом с помощью нового оборудования. В итоге выяснилось, у употреблявших фастфуд ухудшились показатели при определении уровня умственных способностей.

Пища быстрого приготовления уменьшает участки коры головного мозга, отвечающие за мышление и память. При регулярном употреблении фастфуда оскудевает словарный запас, ухудшаются мыслительные способности и память.

Для нормализации функционирования мозга автор исследования Ричард Стивенсон рекомендует принимать рыбу, орехи, морепродукты, поскольку в них содержатся полезные омега-3 кислоты. Кроме того, благоприятно воздействуют на мыслительный орган натуральное молоко и бобовые.

Ранее сообщалось, что можно есть на ночь.