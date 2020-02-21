Как улучшить память: советы ученых [ Редактировать ]
У многих людей с возрастом начинают появляться проблемы с памятью. Однако, как отмечают специалисты, активный образ жизни поможет восстановиться и улучшить здоровье. Об этом сообщает newsyou.info.
Научные сотрудники из Университета Мэриленда смогли установить, что получасовые тренировки каждый день улучшают память человека. Цель нового исследования - понять, как когнитивные функции связаны с физическими нагрузками.
В новом исследовании приняли участие 26 респондентов в возрасте от 55 до 85 лет. Ученые следили за активацией головного мозга во время задачи на семантическую память после одной тренировки, для этого применили магнитно-резонансную томографию.
Оказалось, что у добровольцев, которые тренировались в интенсивном темпе, была отмечена большая активация памяти.
Считается, что физкультура оказывает кратковременное воздействие на нейротрансмиттеры, факторы роста нервной системы, которые влияют на общую функцию головного мозга. Другими словами, спорт - это отличный путь к воспоминаниям.
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