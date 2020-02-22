В Киеве в Сырецком парке маньяк насиловал девушек [ Редактировать ]
В Киеве вынесли приговор мужчине, который подстерегал женщин в лесопарковой зоне парка "Сырецкий гай" и нападал на них. Оь этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что злоумышленник грабил девушек и насиловал своих жертв. Суд приговорил 47-летнего преступника к 10 годам лишения свободы.
По данным следствия, с октября 2017 по июль 2018 жертвами преступлений стали шесть женщин.
Как оказалось, 47-летний мужчина ранее уже был судим за за кражи. Обвиняемого признали виновным по части 2 статьи 187 и части 2 статьи 153 УК Украины. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. До вступления приговора в законную силу насильник-рецидивист находится под стражей.
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