В Киеве вынесли приговор мужчине, который подстерегал женщин в лесопарковой зоне парка "Сырецкий гай" и нападал на них. Оь этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что злоумышленник грабил девушек и насиловал своих жертв. Суд приговорил 47-летнего преступника к 10 годам лишения свободы.

По данным следствия, с октября 2017 по июль 2018 жертвами преступлений стали шесть женщин.

Как оказалось, 47-летний мужчина ранее уже был судим за за кражи. Обвиняемого признали виновным по части 2 статьи 187 и части 2 статьи 153 УК Украины. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. До вступления приговора в законную силу насильник-рецидивист находится под стражей.

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