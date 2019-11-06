На Закарпатье 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Mukachevo.net.

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Женщина обратилась в полицию и заявила, что ее дочь изнасиловал несовершеннолетний 2004 года рождения. Молодой парень в содеянном сознался.

Ранее сообщалось, что в Киеве ревнивый муж изрезал товарища из-за жены.