Школьник зверски поиздевался над женщиной [ Редактировать ]
Подросток зверски поиздевался над девушкой / Фото: inform-progulka.by
На Закарпатье 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Mukachevo.net.
Женщина обратилась в полицию и заявила, что ее дочь изнасиловал несовершеннолетний 2004 года рождения. Молодой парень в содеянном сознался.
Ранее сообщалось, что в Киеве ревнивый муж изрезал товарища из-за жены.
по теме
Prev Next
06 ноября 2019 15:56
Буллинг в школе: ребенка избили и закрыли в туалете
В Ивано-Франковске поиздевались над школьником средней школы
06 ноября 2019 10:58
В Таджикистане зверски убили 17 человек (фото)
В Таджикистане группа людей напала на пограничную заставу
05 ноября 2019 15:32
Под Одессой мужчина с гранатой шокировал поступком
Под Одессой неизвестный шокировал местных жителей
31 октября 2019 13:26
Отопление в Украине: какая область осталась без тепла
По всей Украине уже включили отопление
30 октября 2019 13:26
В Киеве нашли изнасилованного мужчину
В Киеве прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину