В Киеве мужчина изнасиловал 44-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и пригласила его к себе домой. Но, когда они встретились мужчина напал на нее и изнасиловал.

"В столичную полицию от 44-летней женщины поступила информация о том, что по месту жительства на проспекте Маяковского ее изнасиловали. На место происшествия срочно выехали работники полиции, которым потерпевшая подробно описала обидчика", - говорится в сообщении.

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"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - 52-летний житель города Ирпень, ранее не судим", - добавляется в сообщении.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь. Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.

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