Масленицу, согласно традициям, празднуют за 56 дней до Пасхи. Таким образом, в 2020 году Масленица выпадает на 1 марта. А Масленичная неделя начинается с 24 февраля.

В это время принято гадать. Многим девушкам интересно, когда же они выйдут замуж или встретят своего суженого. А неделя на масленицу - самое время это узнать. Мы собрали для вас различные гадания, которые помогут приоткрыть занавес и узнать, что вас ждет в ближайшем будущем.

На суженого

С давних времен представительницы прекрасного пола за окно вывешивали чистое полотенце. Проводить гадание можно в любой день Масленичной недели, кроме воскресенья. Девушке необходимо мысленно попросить суженого прийти и вытереться полотенцем.

Если утром на следующий день полотенце будет влажным, то свадьба будет в этом году.

На свечах

Масленица тесно связана со стихией огня. Во время празднования обязательным является сжигание чучела Зимы. Узнать сбудется ваше желание или нет, вам помогут свечи. Для проведения гадания напишите на листике свое желание и поднесите его к горящей свече:

если лист полностью сгорит - желание в ближайшее время осуществиться;

если бумага не загорится или огонь погаснет - ваше желание не сбудется;

если листик с желанием сгорит наполовину - желание может сбыться, но для этого вам понадобиться приложить определенные усилия.

По первому блину

Чтобы понять, когда вы встретите свою половинку, обратите внимание на то, каким получился первый блин на Масленицу.

если блин легко перевернулся - вас ждет встреча с суженым уже в этом году;

если прилип к сковороде или стал комом - в ближайшие 3 года вы замуж не выйдете;

если у первого блинчика ровные края - вас ждет счастливый брак;

если края у блина рваные или неровные, то встретившийся в этом году мужчина не сделает вас счастливой, поэтому прежде чем давать согласия на брак, хорошо подумайте.

тонкий блин получился - год пройдет легко, толстый - к тяжелому году

первый блин получился румяным и красивым - к крепкому здоровью, а если бледный - к болезням;

сколько дырочек получилось в блине, столько будет детей

По форме блинов

Когда вы печете блины к празднику, обязательно обращайте внимание на их форму:

ровные края - сулят благополучие в семейной жизни или скорое замужество;

неровные края - возможны проблемы в личной жизни;

румяный блин - к здоровью и счастью;

толстый блин - в этом году придется много работать;

тонкий блин - появится возможность хорошо отдохнуть.

На сон

В ночь на Прощеное воскресенье вам может присниться вещий сон. Чтобы его увидеть, прежде чем уснуть, съешьте подсоленный блинчик. Если вы хотите во сне увидеть будущего мужа, то произнесите такую фразу:

"Суженый ко мне во сне приди и водицей меня напои!"

После этих слов ни с кем не разговаривайте. Во сне к вам придет будущий избранник.

На жениха

Если вы хотите узнать, кто станет вашим супругом, то проведите несложное гадание со сковородой.

Возьмите сковороду, на которой выпекали блины на праздник и втайне от всех положите ее своей маме под кровать на ночь. Сказав при этом:

"Суженый-ряженый, приходи к теще блины кушать".

Ночью ей должен присниться будущий зять.

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