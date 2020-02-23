Согласно древним традициям, Масленицу празднуют за 56 дней до Пасхи. Так, в 2020 году Масленица выпадает на 1 марта. А Масленичная неделя начинается с 24 февраля.

Мы собрали для вас лучшие поздравления, чтобы поздравить каждого члена вашей семьи с этим прекрасным праздником весны.

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Масленица, Масленица!

Словно солнце катится.

Мы весну так долго ждали

И от холодов устали.

Значит, будем наедаться,

Будем силы набираться!

Словно теплые блины,

Все румяны, веселы!

В эту праздничную пору

На год запасем задору!

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

Ах, Масленица, Масленица

В дома наши пришла

И много-много блинчиков

С собою принесла!



В сундук сложила также

И счастье, и добро.

Пришла, сказала важно:

Все будет хорошо!

Пахнет свежими блинами,

Важно самовар гудит,

Семимильными шагами

Масленица к нам спешит.



Закружимся в хороводе,

Пригласим друзей к костру,

Зиму лютую проводим -

Встретим теплую весну!



Пусть же солнышко сияет,

Ликовал чтоб стар и млад.

Пусть друг друга поздравляют

Все, кто Масленице рад!