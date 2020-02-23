Масленица 2020: красивые поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
Согласно древним традициям, Масленицу празднуют за 56 дней до Пасхи. Так, в 2020 году Масленица выпадает на 1 марта. А Масленичная неделя начинается с 24 февраля.
Мы собрали для вас лучшие поздравления, чтобы поздравить каждого члена вашей семьи с этим прекрасным праздником весны.
***
Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
Ах, Масленица, Масленица
В дома наши пришла
И много-много блинчиков
С собою принесла!
В сундук сложила также
И счастье, и добро.
Пришла, сказала важно:
Все будет хорошо!
Пахнет свежими блинами,
Важно самовар гудит,
Семимильными шагами
Масленица к нам спешит.
Закружимся в хороводе,
Пригласим друзей к костру,
Зиму лютую проводим -
Встретим теплую весну!
Пусть же солнышко сияет,
Ликовал чтоб стар и млад.
Пусть друг друга поздравляют
Все, кто Масленице рад!
Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
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