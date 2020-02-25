Видеохостинг YouTube случайно прервал популярный музыкальный стрим "lofi hip hop radio - beats to relax/study to" канала ChilledCow, который длился беспрерывно полтора года. Об этом сообщили в Twitter музыкального YouTube-канала.

"Лоу-фай хип-хоп очень популярен на ютьюбе, где существует несколько крупных круглосуточных стримов с этим жанром. Это спокойная музыка, которая помогает сконцентрироваться на работе или учебе и может служить фоном для отдыха, - в основном инструментальные мелодии, иногда с сэмплами из фильмов, сериалов или популярных песен", - говорится в описании канала.

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ChilledCow - один из самых известных каналов с лоу-фай хип-хопом. На него подписаны почти 4,5 млн человек. Канал был создан в 2015 году, и за время его существования клипы и стримы на нем посмотрели около 350 млн пользователей. В узнаваемом оформлении самого популярного музыкального стрима от ChilledCow девочка в наушниках делает домашнюю работу на фоне окна, где сидит кот. У ChilledCow есть линейка собственной продукции с девочкой, делающей уроки.

Через 10 часов модераторы YouTube восстановили ChilledCow.

Представители видеохостинга извинились перед создателями канала, признав, что блокировка была "ошибкой со стороны сервиса".

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