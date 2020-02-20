Разработан алгоритм, удаляющий человека с видео в реальном времени [ Редактировать ]
Веб-инженер компании Google Джейсон Майес разработал программу, способную удалять человека из видео в режиме реального времени. Приложение он опубликовал на крупнейшем веб-сервисе для IT-проектов GitHub. Видео, на котором демонстрируется работа программы, Майес выставил в YouTube.
Получая изображение с камеры, алгоритм распознает фон и запоминает его. Когда в кадре оказывается человеческая фигура, то ПО заменяет те куски изображения, которые она занимает, на соответствующие фрагменты запомненного ранее фона".
Для разработки кода была использована система машинного обучения TensorFlow.js.
Протестировать программу на собственной веб-камере все желающие могут онлайн на сайте Glitch.com или Codepen.io. Для этого нужно, чтобы в браузере была включена поддержка JavaScript.
Более того, исходный код приложения также доступен для скачивания и изменения при условии уведомления об этом автора.
Майес говорит, что его разработка - эксперимент, поэтому она не всегда идеально справляется с задачами. К примеру, на одном из видео остаются видны другие предметы, которые не изсчезают.
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