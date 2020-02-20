Веб-инженер компании Google Джейсон Майес разработал программу, способную удалять человека из видео в режиме реального времени. Приложение он опубликовал на крупнейшем веб-сервисе для IT-проектов GitHub. Видео, на котором демонстрируется работа программы, Майес выставил в YouTube.

Получая изображение с камеры, алгоритм распознает фон и запоминает его. Когда в кадре оказывается человеческая фигура, то ПО заменяет те куски изображения, которые она занимает, на соответствующие фрагменты запомненного ранее фона".

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Для разработки кода была использована система машинного обучения TensorFlow.js.

Протестировать программу на собственной веб-камере все желающие могут онлайн на сайте Glitch.com или Codepen.io. Для этого нужно, чтобы в браузере была включена поддержка JavaScript.

Более того, исходный код приложения также доступен для скачивания и изменения при условии уведомления об этом автора.

Майес говорит, что его разработка - эксперимент, поэтому она не всегда идеально справляется с задачами. К примеру, на одном из видео остаются видны другие предметы, которые не изсчезают.

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