В Мариуполе полицейские устроили ДТП (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, в Мариуполе произошло ДТП с участием сотрудников патрульной полиции Киева и еще одного автомобиля, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Как отметили в ведомстве, ГБР начало досудебное расследование по факту ДТП.
"По предварительной информации, сотрудник управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Volkswagen Crafter", не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате ДТП пассажирка автомобиля "Volkswagen Crafter" получила телесные повреждения", - сообщили в ГБР.
По данному факту открыто дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Германии произошла жуткая авария, автомобиль влетел в толпу на карнавале. Пострадали около 30 человек. Водителя автомобиля задержали. На вид ему оказалось от 20 до 30 лет. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.
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