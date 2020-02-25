Во вторник, 25 февраля, в Мариуполе произошло ДТП с участием сотрудников патрульной полиции Киева и еще одного автомобиля, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отметили в ведомстве, ГБР начало досудебное расследование по факту ДТП.

"По предварительной информации, сотрудник управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Volkswagen Crafter", не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате ДТП пассажирка автомобиля "Volkswagen Crafter" получила телесные повреждения", - сообщили в ГБР.

По данному факту открыто дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Германии произошла жуткая авария, автомобиль влетел в толпу на карнавале. Пострадали около 30 человек. Водителя автомобиля задержали. На вид ему оказалось от 20 до 30 лет. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.