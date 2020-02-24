В понедельник, 24 февраля, в Киеве маршрутка на рейсе "станция метро "Харьковская" - Бортничи" "влетела" в заднюю часть грузовика. Об этом сообщает "Киев. Оперативный" на своей странице в Facebook.

Читайте также ДТП в Германии: количество пострадавших возросло вдвое

Маршрутка №474 сообщением "станция метро "Харьковская" - Бортничи" на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. В салоне транспорта находились пассажиры, из которых 11 оказались в больнице.

Напомним, в Германии произошла жуткая авария, автомобиль влетел в толпу на карнавале. Пострадали около 30 человек. Водителя автомобиля задержали. На вид ему оказалось от 20 до 30 лет. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе маршрутка "влетела" в остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали три человека.